Мэрия Москвы предложила малому бизнесу льготы по аренде помещений

Столичные власти выставили на торги 150 помещений, принадлежащих городу, которые предприниматели смогут арендовать по льготной ставке. Об этом 3 мая сообщили в оперативном штабе по вопросам экономики Москвы.

«Предприниматели смогут арендовать их на 10 лет по льготным ценам: 1000 рублей в год за 1 кв. м ― помещения на цокольных этажах, 4750 рублей ― помещения на первых этажах», ― говорится в сообщении.

В I квартале 2020 года средняя цена по Москве для подвальных помещений составила 8,8 тыс. рублей за 1 кв. м., на первых этажах и выше ― 11,8 тыс. рублей. До конца года на аукцион выведут еще 550 помещений со сниженной ставкой аренды.

Ранее, 23 апреля, стало известно, что транспортный комплекс столицы поддержит малый бизнес и заключит с предпринимателями дополнительные соглашения, по которым изменится порядок оплаты за аренду или право торговли. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщалось ранее, больше половины россиян ощутили снижение доходов в апреле. Многие компании сократили выплаты, отказавшись от премий и бонусов, а также отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, несмотря на объявление властями нерабочего месяца с сохранением зарплаты.