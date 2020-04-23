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Транспортники Москвы помогут бизнесу сохранить рабочие места

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Транспортный комплекс столицы поддержит малый бизнес и заключит с предпринимателями дополнительные соглашения, по которым изменится порядок оплаты за аренду или право торговли. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится 23 апреля в сообщении на сайте дептранса.

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Так, в столичном метрополитене более чем по 150 договорам не начислят плату за период с 1 марта по 1 июля. Эта мера поможет сохранить более 1 тыс. рабочих мест. Всего в транспортном комплексе заключены более 200 договоров на торговлю или аренду.

«Это торговые точки в метро, а также ООО «Инвестиционная группа Сигма», которая арендует у ГУП «Мосгортранс» бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице», — объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, эти предприятия обеспечивают около 2,2 тыс рабочих мест.

Дополнительные соглашения с арендодателями об изменении порядка начисления платы за период с 1.03 по 01.07 подпишут при условии, что с их стороны не будет значительного сокращения рабочих мест и скидка распространится и на субарендаторов, если они есть, добавил чиновник.

Как добавил Ликсутов, департамент транспорта хочет помочь предпринимателям сохранить бизнес, кадры и ресурсы. В результате предоставления льгот транспортники недополучат порядка 350 млн рублей.

Как сообщалось ранее, больше половины россиян ощутили снижение доходов в апреле. Многие компании сократили выплаты, отказавшись от премий и бонусов, а также отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, несмотря на объявление властями нерабочего месяца с сохранением зарплаты.

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