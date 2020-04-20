Минтруд упростил регистрацию на бирже труда

Минтруд упростил процедуру регистрации на бирже труда из-за коронавируса. Теперь ее можно провести удаленно и быстро, сообщил замглавы ведомства Алексей Скляр.

«По новому порядку достаточно будет подать только заявление на портале «Работа в России» и составить резюме», — цитирует его «Интерфакс».

В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество, данные о документах, удостоверяющих личность, заполнятся автоматически, заявил замминистра.

17 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о назначении максимальных выплат безработным в течение ближайших трех месяцев.

Согласно документу, граждане, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей — в период с апреля по июнь.

При наличии у безработного гражданина детей положена ежемесячная надбавка в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Распоряжение не распространяется на лиц, которые остались без работы вследствие нарушения ими трудовой дисциплины.