В ЕС поздравили журналистов со Всемирным днем свободы печати

Глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель поздравил журналистов с Всемирным днем свободы печати. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 3 мая.

Он отметил, что работники средств массовой информации во всем мире продолжают работу, несмотря на дополнительные риски и проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

«Они дают голос наиболее уязвимым, чтобы их истории обязательно были услышаны. Они привозят свидетельства из менее доступных районов, включая зоны конфликтов. Они предоставляют важную информацию о зачастую разрушительных последствиях этой пандемии в различных частях мира, а также вдохновляющие рассказы о солидарности и мужестве», — подчеркнул Боррель.

Представитель Евросоюза напомнил, как важна свобода печати и работа журналистов для борьбы с дезинформацией в кризисный период.

«Сегодня ЕС решительно подтверждает свою неизменную поддержку ключевой роли независимых и надежных средств массовой информации во всем мире. Свобода прессы — это право не только профессионалов СМИ, но и каждого из нас», — резюмировал он.

14 апреля генсекретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с массовой дезинформацией вокруг заболевания. По его словам, помимо заболевания приходится бороться еще и с эпидемией дезинформации и лжи.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.