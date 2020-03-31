Facebook выделяет $100 млн для поддержки СМИ. Многие новостные организации по всему миру так или иначе пострадали от пандемии коронавируса. Компании сильно сократили расходы на рекламу и маркетинг. Из этой суммы $25 млн пойдут на гранты для местных американских изданий, остальные $75 млн — на маркетинговые расходы для СМИ по всему миру.