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Пожар в колонии в Челябинской области локализован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Возгорание в исправительной колонии в Челябинской области локализовано. Об этом 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Копейска.

«Пожар локализован в 12 часов 20 минут по местному времени на площади 20 кв. метров, горела бытовка», — рассказали агентству.

Пожар возник на втором этаже бытового помещения в одном из корпусов колонии. Сообщается, что было эвакуировано 110 человек. Все люди были эвакуированы еще до приезда пожарных. Пострадавших нет.

В Челябинской области с 1 мая введен особый противопожарный режим. Отмечается, что на этот период организована работа дополнительных оперативных групп для патрулирования территорий, а также выявления несанкционированных сельхозпалов, оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров.

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