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В Подольске загорелся склад площадью 1 тыс. кв. м

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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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В деревне Большое Толбино в городском округе Подольск на складе с подсолнечным маслом произошел пожар. Об этом в воскресенье, 3 мая, рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.

«В 06:33 поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино. Площадь возгорания ― 1 тыс. кв. м», ― сообщили агентству. При этом в подмосковном главке МЧС отметили, что пострадавших нет.

В 07:55 экстренным службам удалось локализовать пожар на площади 1 тыс. кв. м. На место выехала лаборатория для замеров ПДК, а также там работает беспилотник.

Ранее, 26 апреля, в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула, на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс» произошел крупный пожар.

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