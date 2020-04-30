Особый противопожарный режим ввели в Челябинской области

В Челябинской области с 1 мая введен особый противопожарный режим, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России в четверг, 30 апреля.

«Решением правительства Челябинской области с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Он накладывает дополнительную ответственность. Все граждане и руководители организаций должны знать, что въезд в лес, разведение костров и выжигание сухой растительности в этот период под запретом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на этот период организуется работа дополнительных оперативных групп для патрулирования территорий, а также выявления несанкционированных сельхозпалов, оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров.

Садоводческим и огородническим товариществам порекомендовали организовать работу по очистке от сухой травы, валежника, мусора на территории.

В ведомстве напомнили, что нарушение требований противопожарного режима грозят гражданам штрафом в размере до 4 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим — до 400 тыс. рублей.

С начала пожароопасного периода уже составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее в четверг стало известно, что в лесах Удмуртии с 1 мая начнет действовать особый противопожарный режим. Ситуацию будут контролировать при помощи авиации.

28 апреля сообщалось о том, что за сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась в 1,5 раза, до 60 тыс. га. На первом месте по количеству пожаров Забайкалье, на втором — Бурятия.