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Трава загорелась рядом с военным арсеналом в Балаклее под Харьковом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Неподалеку от военного арсенала в Балаклее Харьковской области загорелась сухая трава. На месте пожара работают спасатели, сообщил сайт украинского телеканала «Общественное» в среду, 29 апреля.

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Как телеканалу рассказал глава госслужбы по ЧС Харьковской области Игорь Лупандин, пожар начался около 12:34 мск на выезде из города.

«Горит сухая трава и мусор», — сообщает СМИ. Площадь пожара достигает около 350 кв метров. Огонь тушат три отделения спасателей, угрозы распространения огня нет.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Взрыв на складе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Тогда погиб один человек, еще пять пострадали.

В ноябре 2019 года в Балаклее снова прогремели взрывы в 65-м арсенале оружия.

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