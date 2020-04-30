Жители Усть-Кута избили заподозренных в поджоге леса чиновников

Жители Усть-Кута избили чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых ранее заподозрили в попытке поджога леса. Об этом сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина 30 апреля.

Ранее в апреле в соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек задерживают чиновников районной администрации и обвиняют в намерении поджечь лес. При этом возгораний не видно, а среди активистов присутствует человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина.

Задержанные в ответ называют обвинения клеветой и утверждают, что приехали в лес для патрулирования термоточки и проверить соблюдение в регионе особого противопожарного режима.

Районные власти утверждали, что чиновники выехали на обследование очагов природных пожаров, после чего перестали выходить на связь.

Известно, что чиновники прибыли в тайгу на лодке, в которой были канистры с бензином, а задержали их в сельхозугодьях, принадлежащих Душину. Косыгина утверждала, что бензин был взят для дозаправки.

«Барс Михаил Александрович (вице-мэр Усть-Кутского района. — Ред.) в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии. — Ред.) тоже пострадала, ее топили. Мы писали (заявления. — Ред.) в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать», — цитирует ее ТАСС.

Источник агентства утверждает, что районная мэрия подавала заявление о пропаже чиновников. Региональное управление следственного комитета проверяют одного из чиновников на причастность к поджогу. В прокуратуре региона сообщили, что один из пожаров произошел на территории фермерского хозяйства, возгорание потушили работники.

Ранее Душин рассказал РЕН ТВ, что Барс и другие чиновники пытались с ним договориться, чтобы замять дело о поджоге леса.

К утру 30 апреля известно о трех лесных пожарах в Усть-Кутском, Шелеховском и Братских районах на общей площади 1,475 тыс. га. Еще три возгорания локализованы в Качугском районе на общей площади 4,995 тыс. га, из них 1,765 тыс. га приходится на лесной массив.