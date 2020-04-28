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Два последних очага пожара в чернобыльской зоне локализовали

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Фото: Global Look Press/dsns.gov.ua
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы два последних очага пожаров. Об этом во вторник, 28 апреля, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила в Facebook.

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«По состоянию на 14 часов 28 апреля, два последних пожарных кластера локализовали в зоне отчуждения возле села Кривая Гора и сел Рудьки и Буряковка», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения радиационный фон находится в пределах естественных фоновых значений, передает RT.

В настоящее время продолжается тушение торфяников, расположенных на территории трех лесничеств: Дитятковском, Паришевском и Лубянском, уточняет REGNUM.

26 апреля в пресс-службе офиса президента Украины заявили, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже уничтожили свыше 11 тыс. га леса, пишет «Газета.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, облетевший на вертолете участок, пострадавший в результате пожара, также назвал аварию на ЧАЭС трагедией планетарного масштаба.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 га. Позднее зона увеличилась до 35 га. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать. Его планировали потушить окончательно в течение нескольких дней, но из-за сильного ветра огонь распространился вновь.

Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в чернобыльской зоне.

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