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Два человека пострадали при взрыве газа на крупнейшей в РФ плавбазе

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Фото: соцсети
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Газовый баллон взорвался на крупнейшей российской плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке. Пострадали два человека, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока.

Отмечается, что взрыв произошел во время огневых работ. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным некоторых СМИ, один человек скончался.

После хлопка газа возник пожар, пишет РЕН ТВ.

Как сообщили в МЧС по Приморскому краю, работы по дымоудалению удалось оперативно завершить. Открытого горения обнаружено не было.

«Спасатели убыли, угрозы нет», — отметили в МЧС.

«Всеволод Сибирцев» является одним из двух крупнейших в мире плавзаводов. Длина судна — 179 м, водоизмещение — около 26 тыс. т. В настоящее время оно стоит на судоремонтном заводе в Приморье. Мощности плавбазы позволяют выпускать до 650 т в сутки мороженой, консервной и кормовой продукции.

7 апреля сообщалось, что два рыбака погибли при пожаре на судне в Астраханской области. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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