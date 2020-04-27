Сотни буревестников оказались близки к гибели на судне в сахалинском порту

Несколько сотен буревестников в ночь на понедельник приземлились на судно «Витус Беринг», подошедшее в морской порт Холмск на юге Сахалина. Птицы начали массово гибнуть во время погрузочно-разгрузочных работ, сообщил директор фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов.

На видеозаписях, сделанных моряками, запечатлены птицы, которые заполнили всю палубу. Членам экипажа приходится расталкивать буревестников ногами, чтобы перемещаться по палубе.

«Сотни птиц заполонили судно. Это правда. Я выехал в порт, сейчас пытаемся в него попасть, оформляем документы», — приводит слова Иванова ТАСС.

Директор фонда предположил, что птиц привлек свет на судне. Они массово слетелись на свечение, сели на палубу и оказались в ловушке, потому что не умеют взлетать с суши из-за особого строения крыльев.

Несмотря на огромное количество пернатых, которые не дают передвигаться по судну, моряки решили всё же начать погрузочно-разгрузочные работы. В результате много птиц оказались придавлены.

По словам Иванова, спасти буревестников можно только если спустить их на воду.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что ученые обнаружили впадающий в спячку вид птиц. Речь идет о новозеландском скалистом крапивнике. Исследователи предположили, что он может впадать в одну из форм анабиоза, основываясь на его пищевых привычках.