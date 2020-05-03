Чемпионат Англии по футболу предложили доиграть в Австралии

Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) может доиграть свой сезон на территории Австралии, сообщило 2 мая издание The Sun.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта на фоне пандемии коронавируса.

По информации издания, накануне представители АПЛ и клубов провели совещание, на котором обсудили варианты возобновления матчей.

Уточняется, что ранее футбольный агент Гэри Уильямс предложил доиграть английский чемпионат в австралийском городе Перт, который называют одним из самых изолированных в мире. Он выразил уверенность, что там футболисты смогут получить безопасные и комфортные условия для окончания сезона.

Данную инициативу Уильямса уже встретили с энтузиазмом некоторые футбольные клубы Англии, а также австралийские власти.

«Это центр спортивной вселенной в Австралии. У нас свежий воздух и хорошая погода. Было бы идеально», — отметил сенатор штата Перт Гленн Стерле.

1 мая министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, при каких условиях в стране можно будет доиграть незавершенный чемпионат России по футболу.