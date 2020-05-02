Глава Минспорта рассказал о вероятности доигровки чемпионата России по футболу

Министр спорта России Олег Матицын рассказал, при каких условиях в стране можно будет доиграть незавершенный чемпионат России по футболу. Об этом говорится в опубликованном 1 мая интрвью министра «РИА Новости».

По его словам, ведомство готово содействовать этому, но необходимы гарантии того, что спортсмены и тренеры не заразятся коронавирусом из-за этого.

Он рассказал, что в Роспотребнадзор направлены запросы о том, какие условия должны выполнить организаторы для возобновления чемпиона в июне. Матицин отметил, что, по всей вероятности, единственный шанс завершить чемпионат — это возобновить матчи в конце июня.

«Сейчас мы ожидаем со стороны РФС (Российский футбольный союз — Ред. так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», — рассказал министр.

При этом Матицын подчеркнул, что к вопросу возобновления игр нужно подходить осторожно, важно соотносить риск заболевания с психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Руководство Российской премьер-лиги предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня.