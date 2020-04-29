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Назван лучший футболист XXI века

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Фото: Global Look Press/Daisuke Nakashima/AFLO
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Портал BeSoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов ХХI века.

Первое место занял форвард «Барселоны» Лионель Месси.

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Рейтинг составлялся на основе системы ELO, которая учитывает полезность футболиста в игре с учетом забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперника. Статистика велась с 2001 года, отмечает «Спорт-Экспресс».

К настоящему моменту Месси набрал 100 баллов из 100 возможных. На втором месте в списке лучших футболистов столетия оказался нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также набрал 100 баллов. Однако аргентинец обогнал его по дополнительным показателям.

Замкнул тройку лидеров бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри (98 баллов).

В топ-10 вошли Луис Суарес (97 баллов), Златан Ибрагимович (97), Гарри Кейн (97), Мохаммед Салах (97), Неймар (96), Роберт Левандовски (96), Радамель Фалькао (95).

Примечательно, что такие футболисты, как Кака или Зинедин Зидан, не попали даже в 40 лучших, набрав всего 91 и 90 баллов соответственно.

20 апреля Le Figaro назвало самых быстрых футболистов в мире. Лидером стал нападающий парижского ПСЖ и сборной Франции 21-летний Килиан Мбаппе.

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