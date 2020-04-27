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Жозе Моуринью назвал имя лучшего футболиста мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории футбола. Таковым он назвал бразильского нападающего Роналду.

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«Он был феноменален. Да, Роналду и Месси играют стабильно на протяжении более длительного периода времени. Но если брать таланты и навыки, то Роналду остается непревзойденным», — приводит слова Моуринью Twitter FCBarcelonaFI.

Моуринью пересекался с бразильцем, когда ассистировал в «Барселоне» английскому футбольному тренеру Бобби Робсону.

Роналду выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола. Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Бразилии, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Кубка кубков, обладатель Межконтинентального кубка, обладатель Суперкубка Испании, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки.

В 2018 году во время чемпионата мира по футболу Жозе Моуринью, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметил хорошую работу главного тренера россиян Станислава Черчесова. По мнению Моуринью, очень сложно быть главным тренером сборной страны, принимающей чемпионат мира.

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