Газзаев предложил вдвое сократить число футбольных клубов в России

Заслуженный тренер России по футболу, глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев считает, что кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции должен подтолкнуть к принятию двух важных решений в управлении российским спортом. По мнению экс-футболиста и тренера, в стране нужно сократить число профессиональных футбольных клубов и при этом увеличить количество команд в высшей лиге с 16 до 18.

«Любой кризис, даже очень масштабный, — это всегда новая возможность для развития. И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола — увеличить количество участников премьер-лиги до 18 команд, при этом сократив число профессиональных клубов в стране вдвое и изменив структуру второго по счету дивизиона. Его — разделить на три зоны (Центр, Запад и Восток) по географическому принципу для сокращения транспортных расходов», — сказал Газзаев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По мнению четырехкратного чемпиона России во главе «Алании» и ЦСКА, многие клубы — и не только в футболе, но и в других видах спорта — будут испытывать в ближайшее время проблемы с финансированием из государственных бюджетов. «В текущий момент все ресурсы государства должны быть брошены на поддержку системы здравоохранения, а в будущем — на восстановление экономики и на решение проблем в социальной сфере», — заметил депутат. Он не сомневается, что поступления от частных компаний-спонсоров заметно сократятся, потому что экономический кризис ударит по всем направлениям.

Обладатель Кубка УЕФА-2005 с ЦСКА также назвал оптимальное количество нелюбительских футбольных команд в России. «Решение о сокращении числа профессиональных клубов до 54 (сейчас их более 100) и о расширении премьер-лиги назрело, и его надо было принимать давно», — подчеркнул Газзаев. При этом он обозначил еще одну идею, которую стоит обсудить. Из-за закрытия границ непонятна ситуация с возвращением в Россию иностранных футболистов. По оценке эксперта, люди предпочитают оставаться у себя в стране, и неясно, насколько будут возможны и востребованы международные трансферы. «Вот и повод задуматься об отмене лимита на легионеров — это еще одно решение, которое напрашивается», — сказал депутат.

Все футбольные соревнования в России были прерваны с 17 марта. Пауза продлится как минимум до 31 мая. При этом в Российской премьер-лиге ранее сообщили, что намерены исполнить рекомендацию Европейского футбольного союза (УЕФА) о доигровке и завершении сезона до начала августа (или конца лета). В «Тинькофф» — РПЛ осталось провести 8 из 30 туров чемпионата. Ориентировочный срок рестарта — не ранее середины июня (до середины июля).