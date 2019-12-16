Газзаев назвал главную проблему российского футбола

Известный футбольный тренер, депутат Государственной думы Валерий Газзаев считает, что основная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология. Об этом он сказал в понедельник, 16 декабря, в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Ранее ни один из представителей Российской премьер-лиги не смог выйти в весеннюю часть еврокубков. «Зенит» и «Локомотив» остановились в групповом турнире Лиги чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» — Лиги Европы. При этом «Спартак» и тульский «Арсенал» выбыли из борьбы еще летом на отборочной стадии. Это худший результат российских клубов за 20 лет.

«Больше всего меня расстроило то, что в действиях наших команд и игроков в заключительных матчах в Европе сквозили обреченность и неуверенность. Такое ощущение, что испытывали определенный комплекс перед соперниками. Коллективный провал, который мы увидели, — это закономерный итог того, что происходило с нашим футболом в последние годы. Для меня остается загадкой, почему наши клубы выступают в Европе, руководствуясь олимпийским принципом «Главное — участие, а не результат». Просто участвуем и всем проигрываем — ну и ладно. Что за ущербная психология?!» — сказал Газзаев.

При этом обладатель Кубка УЕФА считает неверными разговоры о том, что в неудачах российских клубов виновата система проведения чемпионата. В сезоне-2011/12 был произведен переход со схемы «весна-осень» на «осень-весна» — в турнирах появилась длинная зимняя пауза, а финиш приходится на конец весны.

«На мой взгляд, такие заявления (о том, что неудачи клубов связаны с системой «осень-весна». — Ред.) — дешевый популизм и попытка замаскировать реальные проблемы. Когда твоя команда недостаточно хорошо подготовлена, когда на должном уровне не проведена селекционная работа и когда футболисты проводят некачественную игру, легче всего всё списать на посторонние факторы: на систему «осень-весна», на молодость, на развитие детско-юношеского футбола и так далее. И вроде как получается, ты уже и не виноват, что недостаточно хорошо выполнил свою работу. Это всё система «осень-весна» помешала!» — заметил Газзаев.

Специалист назвал ряд фактов, которые, по его мнению, разбивают довод о том, что «весна-осень» больше подходит России из-за климата. Он обратил внимание: при любой системе ведущим клубам в конце ноября и начале декабря всё равно нужно играть в еврокубках; снег может пойти и в октябре, и в апреле; климатический календарь сейчас учитывает проведение матчей в холодное время в теплых регионах; летом каждые два года всё равно нужно делать перерыв на чемпионаты мира и Европы.

После 19 туров в чемпионате России-2019/20 лидирует действующий чемпион — «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга ушел в отрыв от конкурентов. У него 45 очков, у «Краснодара» — 35, у «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» — по 34.

19 ноября Газзаев заявил, что российские игроки не полностью соответствуют требованиям современного мирового футбола.