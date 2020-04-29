Тренер «Торпедо» Игнашевич выступил против досрочного завершения сезона

Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Игнашевич не согласен с возможным сценарием досрочного завершения турнира первого российского дивизиона. По его словам, Футбольной национальной лиге (ФНЛ) стоит найти способ справедливо определить лучшие команды первенства. 27 апреля по итогам консультаций Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) стало известно о двух вариантах развития событий после пика эпидемии коронавируса. При этом даже если удастся доиграть чемпионат в РПЛ, то в ФНЛ предложено подвести итоги.

«Все прекрасно понимают, какая непростая ситуация сложилась в мире и у нас в стране в частности в связи с коронавирусной инфекцией. Все мы должны думать в первую очередь о здоровье и порядке. Не сомневаюсь, что в РФС давно думают, каким образом стоит завершать или продолжать турниры во всех лигах. В этом решении должен преобладать не только здравый смысл, но и, безусловно, спортивный принцип. Если мы принимаем решение возобновить чемпионаты и справедливо распределить победителей и призеров, то логично это сделать в спортивной борьбе на футбольном поле, а не в кабинетах», — сказал Игнашевич в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Если турнир в ФНЛ не будет продолжен, то право выхода в РПЛ получат два лидера турнира после 27 из 38 туров — «Ротор» (56 очков) и «Химки» (54). При этом третья и четвертая команды — «Чертаново» (54) и «Торпедо» (53) — останутся без возможности получить повышение в классе, потому что РПЛ отказывается от стыковых матчей с ФНЛ даже в случае доигровки.

«Я готов согласиться с тем, что ситуация непростая, но 11 матчей за месяц — это обычный график клуба, выступающего в еврокубках. Если это сложно организовать, придумайте другой формат возобновления турнира. Это может быть разделение команд на несколько групп и проведение мини-турниров с участием клубов из верхней и нижней части таблицы», — считает Игнашевич.

По словам тренера, можно организовать турнир за выход в РПЛ из 4–6 лучших команд ФНЛ с сохранением уже набранных очков. Специалист не против, даже если эти встречи придется провести в один круг на нейтральном поле в течение двух недель.

30 апреля у клубов ФНЛ запланирована видеоконференция для обсуждения решения о завершении сезона. Все футбольные турниры в России из-за пандемии коронавируса прерваны как минимум до 31 мая. В РПЛ ранее обсудили два варианта: доигровка 8 из 30 туров с 21 или 28 июня до конца июля или досрочное подведение итогов.