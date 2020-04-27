РПЛ рассказала о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложила клубам два варианта завершения чемпионата России по футболу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 апреля на сайте РПЛ.

В первом случае возобновление сезона запланировано на 21 июня. Для снижения нагрузки на футболистов первые два тура планируется провести в с играми раз в неделю. Последующие — с играми среди недели. При этом последний тур чемпионата также планируется провести в недельном цикле.

Второй вариант предполагает возобновление чемпионата 28 июня. В таком случае первые игры пройдут в недельном цикле, а последние семь туров — с играми среди недели.

«Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон-2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с 16 клубами», — отмечается в сообщении.

Оба варианта учитывают возможное возобновление Кубка России, решение о рестарте которого принимает Российский футбольный союз. Кроме того оба варианта учитывают рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить национальные чемпионаты до 2 августа, чтобы успеть передать список участников еврокубков сезона-2020/21.

Кроме того РФС и РПЛ прорабатывают варианты возвращения иностранных игроков в клубы с учетом действующих ограничений на въезд иностранцев в Россию. Также разрабатывается вариант проведения матчей чемпионата страны без зрителей.

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В частности, чемпионат России 2019/20 был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Всего осталось доиграть восемь туров. По результатам предыдущих 22 лидирует «Зенит» (50 очков). В пятерке лучших оказались «Локомотив», «Краснодар» (по 41 очку), «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

19 апреля в РПЛ допустили проведение матчей чемпионата России без зрителей. На данный момент туры приостановлены до 31 мая, однако «этот срок не окончательный и может быть пересмотрен» в зависимости от обстановки по коронавирусу. По мнению бывшего президента и гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса, сезон можно завершить в сжатые сроки. 17 апреля он предложил проводить по несколько матчей в день на нейтральных полях в регионе, где есть несколько стадионов, при этом игры должны проходить без зрителей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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