УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) настоятельно рекомендовала федерациям доиграть национальные и кубковые соревнования после завершения пандемии коронавируса. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что УЕФА провела видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями, где представила последнее результаты деятельности двух рабочих групп, которые были созданы в марте.

«Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — приводит RT слова представителя организации.

В случае отмен чемпионата или кубка для помощи ассоциациям УЕФА составит руководство по распределению путевок в еврокубки.

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. В частности, Российский футбольный союз (РФС) сначала приостановил все спортивные соревнования по футболу под эгидой организации до 10 апреля, а затем до 31 мая. Позже руководство РПЛ сообщило, что может возобновить чемпионат России в любую из недель с середины июня по середину июля, пишет RNS.

Как напоминает телеканал «Звезда», в середине марта в UEFA создали две рабочие группы, которые занимаются созданием новых вариантов расписания матчей на фоне пандемии коронавируса. Распространение COVID-19 затронуло все страны и территории мира, насчитывается порядка 2,5 млн заболевших. Ученые назвали вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией коронавируса.