Эксперт объяснил рост числа молодых россиян среди больных коронавирусом

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал, почему среди заболевших COVID-19 россиян превалируют молодые люди.

В интервью «Российской газете» специалист объяснил, что молодые россияне хуже пожилых граждан соблюдают меры по самоизоляции.

При этом Семёнов указал, что инфицированию подвержены все возрастные группы пациентов, независимо от страны. Он подчеркнул, что если у большинства пациентов 18–40 лет заболевание проходит благополучно, то у 80-летних это очень опасно.

Небольшой процент пожилых людей с коронавирусом в больницах России Семёнов считает следствием «вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали».

По словам специалиста, итальянцы «очень общительные, у них большие семьи, масса друзей». И они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве на 21 апреля, 44,5% заболевших — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 35% — от 46 до 65 лет. Доля заразившихся пожилых людей старше 65 составляет 14,5%.