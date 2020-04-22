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Врач предупредил любителей фастфуда о риске из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Половина людей, умерших от коронавируса, имела три и более хронических заболевания, сообщил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

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По его словам, в факторе риска люди с диабетом, ожирением, болезнями легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Любители фастфуда и картошки фри подвергают себя огромному риску — если заразятся, мало надежды, что отделаются легким испугом», — цитирует вирусолога «Российская газета».

Семенов добавил, что также серьезным фактором риска является обструктивная болезнь легких и заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Каждый четвертый летальный исход — у больного с двумя сопутствующими заболеваниями», — сказал специалист.

По словам Семенова, потому пожилые люди и гибнут чаще, так как с возрастом накапливаются болезни, а иммунитет ослабевает.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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