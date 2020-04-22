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Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

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Фото: REUTERS/Corinna Kern
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О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Врач обратил внимание, что люди во всем мире выходят на митинги против изоляции.

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«Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — сказал он.

Сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции неизвестны, но Ачкасов в интервью выразил надежду на то, что сознание и отношение людей и врачей, в частности, к «сохранению себя» изменится.

18 апреля в ряде штатов прошли протесты с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах, митингующие требовали также немедленной отставки губернаторов. В частности, свое недовольство против карантина высказали жители в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

С протестами также столкнулись Индия, Ливан и Бразилия. Причем в последней на митингах выступает президент страны. Тенденция не обошла и Россию — против карантина высказались жители Северной Осетии.

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