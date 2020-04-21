Facebook решила удалять сообщения по акциям протеста в США

Администрация социальной сети Facebook намерена удалять некоторые записи, которые касаются организации протестов против санитарных мер в связи с распространением коронавируса в ряде американских штатов. Об этом телеканалу CNN заявил пресс-секретарь Facebook Энди Стоун в понедельник, 20 апреля.

Речь идет об акциях протеста, которые планировались в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Небраска. Представители компании провели консультации с местными властями и решили, что манифестации противоречат их предыдущим рекомендациям.

Энди Стоун отметил, что социальная сеть позволяет организовывать протесты в том случае, если они не запрещены властями. Мероприятия, которые противоречат рекомендациям властей относительно социального дистанцирования, не разрешены в Facebook добавил пресс-секретарь.

Кроме того, администрация компании намерена провести консультации также с властями штатов Нью-Йорк, Висконсин, Пенсильвания и Огайо, в которых аналогичные акции уже прошли или планируются.

18 апреля в ряде штатов прошли протесты с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах, митингующие требовали также немедленной отставки губернаторов. В частности, свое недовольство против карантина высказали жители в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

16 апреля был обнародован план Трампа о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах введенных из-за пандемии коронавируса. При этом Трамп предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах.