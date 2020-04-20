Свобода доли: американцы взбунтовались против карантина

В Соединенных Штатах, которые стали мировым лидером по числу заразившихся и скончавшихся от коронавируса, прошли массовые протесты против карантина. Накануне Дональд Трамп призвал снять ограничения в ряде штатов. На следующий день митингующие вышли на улицы и потребовали отмены режима самоизоляции, который негативно сказывается на экономике страны и финансовом благополучии народа. Как американцы рвутся на волю — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Около 2,5 тыс. человек пришли в минувшее воскресенье к зданию Капитолия штата Вашингтон в Олимпии, проигнорировав запрет на проведение собраний численностью свыше 50 человек
На весь экран
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Просьбу организаторов митинга надеть маски многие также проигнорировали. Некоторые их использовали как реквизит
На весь экран
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
В столицу штата на митинг приехали и жители других городов. Их машины заполонили центральные улицы, поддерживая протест сигналами. Многие манифестанты прихватили с собой детей и оружие
На весь экран
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Республиканец Роберт Сазерленд, явившийся на митинг с пистолетом, призвал собравшихся начать восстание, если власти введут временный запрет на рыбалку. «Если вы отправите за нами своих людей с оружием, когда мы пойдем на рыбалку, увидите, как выглядит революция», - заявил политик, обращаясь к губернатору
На весь экран
Фото: REUTERS/Alyson McClaran
В Денвере медики устроили свою акцию протеста в ответ на требования местных жителей отменить режим самоизоляции
На весь экран
Фото: Getty Images/Sandy Huffaker
«Ралли свободы» в калифорнийском Сан-Диего собрало сотни человек. Многие сопровождали демонстрацию на своих автомобилях, размахивая флагами из окон и сигналя
На весь экран
Фото: Getty Images/Sandy Huffaker
Протестующие требовали открытия предприятий, школ, церквей, парков и пляжей. Многие сравнивали коронавирус с гриппом и отмечали небольшое количество заражений в регионе и штате. На тот момент число инфицированных в Калифорнии достигло 30 тысяч
На весь экран
Фото: REUTERS/Mike Blake
В калифорнийском городке Энсинитас, который считается одним из лучших мест в мире для занятий серфингом, жители взбунтовались против закрытия пляжей, пешеходных дорожек и призывов сидеть по домам
На весь экран
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Демонстранты с флагами США и транспарантами собрались у Капитолия в Остине, где размещены основные органы управления штата Техас. Участники акции "Вы не можете закрыть Америку", вышедшие на улицу с детьми и без масок, обнимались, пожимали друг другу руки и шли митинговать плечом к плечу
На весь экран
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
«Я не боюсь вируса, - говорит 46-летний мистер Литрелл, который пришел на акцию вместе с 6-летней дочерью. – Вокруг нас всегда есть потенциально опасные микроорганизмы, но мы до сих пор в большинстве своем здоровы»
На весь экран
Фото: Getty Images/Sandy Huffaker
Дональд Трамп, предложивший ранее губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии карантина, в соцсетях поддержал отказ от санитарных ограничений в некоторых штатах
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.