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Всегда быть в маске: как прошли выборы в Южной Корее

Жители страны голосовали за депутатов в Национальное собрание
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
В Южной Корее 15 апреля прошли выборы в парламент страны. Избирателей не остановила даже пандемия коронавируса. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
В помещениях для голосования проводилась регулярная дезинфекция
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
На избирательные участки люди допускались только в масках и после измерения температуры на входе
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Избиратели выдерживали рекомендуемую социальную дистанцию, ожидая своей очереди голосовать
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
За всю историю Южной Кореи выборы в стране не отменялись ни разу
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Выборы в Корее
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Для заполнения бюллетеня всем избирателям на входе в участок выдавались защитные перчатки
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Выборы в Корее
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Голосование проходило на 14 330 избирательных участках
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Многие корейцы пришли выполнить свой гражданский долг с детьми
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Выборы в Корее
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Для тех, кто находится на самоизоляции, было выделено отдельное время голосования. Общая явка составила 66%, что стало самым высоким показателем с 2004 года
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
На этих выборах впервые голосовали 18-летние корейцы (ранее право голоса жители страны получали с 19 лет)
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Выборы в Корее
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Пик заболеваемости COVID-2019 в Южной Корее пришелся на февраль, всего в настоящее время зарегистрировано более 10 тыс. инфицированных
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Выборы в Корее
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
По данным ЦИК, победу на выборах одержал правящий блок во главе с Демократической партией «Тобуро»
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