Шумная кампания: как проходят самые дорогие выборы в истории

Самые масштабные выборы в мировой истории подходят к завершению. Процедура голосования за кандидатов в депутаты нижней палаты индийского парламента разбита на семь этапов и проходит по очереди в 29 штатах и семи союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Правом голоса на этих выборах обладает около 900 млн человек, в том числе живущих в труднодоступных пустынных, горных и болотистых районах. По закону ближайший участок для голосования должен находиться не далее 2 км от избирателя. Чтобы организовать такое масштабное мероприятие, к работе на выборах пришлось привлечь более 10 млн человек. Им приходится доставлять урны на вертолетах, лодках и даже слонах