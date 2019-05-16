Шумная кампания: как проходят самые дорогие выборы в истории

Самые масштабные выборы в мировой истории подходят к завершению. Процедура голосования за кандидатов в депутаты нижней палаты индийского парламента разбита на семь этапов и проходит по очереди в 29 штатах и семи союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Правом голоса на этих выборах обладает около 900 млн человек, в том числе живущих в труднодоступных пустынных, горных и болотистых районах. По закону ближайший участок для голосования должен находиться не далее 2 км от избирателя. Чтобы организовать такое масштабное мероприятие, к работе на выборах пришлось привлечь более 10 млн человек. Им приходится доставлять урны на вертолетах, лодках и даже слонах
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Фото: REUTERS/Amit Dave
На территории страны было организовано более 1 млн избирательных участков
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Фото: REUTERS/Danish Ismail
В организации выборов задействовано более 5 млн чиновников и полицейских
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Основная борьба на этих выборах разворачивается между двумя ведущими политическими партиями. Одна из них — правящая Индийская народная партия, во главе которой стоит действующий премьер-министр Нарендра Моди
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Главный соперник — оппозиционный «Индийский национальный конгресс», возглавляемый Рахулом Ганди, внуком Индиры Ганди и выходцем из самого влиятельного политического клана страны Неру-Ганди
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Фото: REUTERS/Amit Dave
В ходе предвыборной кампании Ганди пообещал выделять каждый месяц по $1 тыс. на каждого бедняка
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Фото: REUTERS/Danish Ismail
Действующий премьер Моди еще перед прошлыми выборами в 2014 году пообещал превратить Индию в экономическую и военную супердержаву
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Avishek Das
Партия, которая получит не менее 272 мест в парламенте, сможет сформировать правительство, а ее лидер — стать премьер-министром
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Saqib Majeed
Для предотвращения фальсификаций и «каруселей» пальцы проголосовавших избирателей помечают трудносмываемыми чернилами
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Ожидается, что подсчет голосов займет не менее трех дней. Окончательные результаты должны появиться к 23 мая
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Фото: REUTERS/Anuwar Hazarika
На организацию этого выборного процесса Индия потратит около $7 млрд, он станет самым дорогим в мировой истории
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