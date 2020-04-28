Экс-вратарь сборной Германии по футболу Йенс Леманн переболел COVID-19

Бывший вратарь сборной Германии по футболу Йенс Леманн рассказал, что переболел коронавирусом в середине марта. Об этом он заявил 27 апреля изданию Bild.

«Да, я заразился в середине марта и страдал от кашля и легкой лихорадки в течение полутора дней», — заявил спортсмен.

По словам 50-летнего Леманна, после проведенных двух недель на карантине он выздоровел. Экс-голкипер признался, что перенес болезнь легче, чем обычный грипп.

Кроме того, немецкий спортсмен высказался за открытие стадионов для зрителей в случае возможного перезапуска Бундеслиги, но при условии сохранения социальной дистанции и заполнения трибун примерно на 20–25%.

26 апреля стало известно, что полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниор Самбия попал в реанимацию с коронавирусом.

По данным Worldometer, в Германии на 28 апреля было зафиксировано более 158 тыс. зараженных коронавирусом, из них умерли свыше 6 тыс.