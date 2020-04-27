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Испанский врач дал рекомендации по возобновлению футбольных матчей

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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В случае возобновления футбольного сезона в Испании необходимо проводить дезинфекцию мяча и полей, чтобы свести к минимуму заражения игроков коронавирусом. Об этом заявил президент ассоциации врачей испанских футбольных клубов Рафа Рамос в воскресенье, 26 апреля.

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По его словам, дезинфекцию всех материалов и полей необходимо проводить непосредственно перед матчем, в перерыве и после игры. При этом врач отметил, что при таких действиях заразиться будет очень сложно, пишет Reuters со ссылкой на El Pais.

Футбольные соревнования в Испании приостановлены с 12 марта в связи с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции.

Ранее 26 апреля сообщалось, что финальный матч Кубка Испании по футболу между командами «Реал Сосьедад» и «Атлетико», который должен был состояться 18 апреля, может быть перенесен из Севильи в другой город и состояться 5 августа.

По данным портала Worldometer, на сегодняшний день в Испании зарегистрировано 226 629 зараженных коронавирусом (2870 за последние сутки), 117 727 человек вылечились, 23 190 человек скончались. Страна занимает второе место в мире по числу инфицированных.

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