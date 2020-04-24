Прямой эфир

Врач прокомментировал идею проведения футбольных матчей в масках

0
Фото: TASS/DPA/Frank Hoermann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложение Министерства труда и социальных вопросов Германии обязать футболистов использовать медицинские маски во время матчей создаст для них трудности и повлияет на интенсивность игры. Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказал главный врач тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Резепов.

«Самоизоляция длится очень долго — уже надоело»
Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек — о пандемии в Чехии, продолжении футбольных сезонов и хавбеке красно-белых Алексе Крале

«Игрок пробежал 30–40 м в достаточно интенсивном темпе, начинает активно дышать, а маска создает сопротивление, и он полноценно не восстанавливается. Это будет мешать», — приводит его слова «РИА Новости».

Резепов отметил, что маска может соскочить, также каждые 15 минут придется останавливать матч, чтобы все поменяли маски. Такие паузы уменьшат эффект зрелищности.

По его словам, многим людям тяжело даже просто ходить в медицинской маске. Во время футбольного матча в ней придется бегать. В то же время врач указал на способы подготовки к некоторым марафонам, когда спортсмены надевают специальные маски, создающие отрицательное сопротивление: чтобы вдохнуть или выдохнуть в них, нужно приложить усилие.

21 апреля генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая. По мнению Зайферта, в экономическом плане это единственный выход для Бундеслиги. Клубы возьмут на себя ответственность за здоровье футболистов. Медики уже разработали концепцию, которая касается не только тренировок, но и того, что происходит за пределами поля, добавил Зайферт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболист «Монпелье» попал в реанимацию с симптомами коронавируса
Перенесенный чемпионат Европы по футболу сохранил название Евро-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020