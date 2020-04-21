Глава Бундеслиги заявил о возможном возобновлении сезона 9 мая
Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая, заявил генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт. При этом зрители на играх присутствовать не будут.
По мнению Зайферта в экономическом плане это единственный выход для Бундеслиги.
«Многие клубы будут сохранены. Завтра мы обсудим все с президиумом, а в четверг поговорим с клубами», — приводит слова спортивного чиновника Bild.
Клубы возьмут на себя ответственность за здоровье футболистов. Медики уже разработали концепцию, которая касается не только тренировок, но и того, что происходит за пределами поля, добавил Зайферт.
В начале апреля четыре самых финансово стабильных клуба страны — «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» — заявили о создании стабилизационного фонда на €20 млн, который призван помочь более слабым клубам, находящимся в трудном финансовом положении. Параллельно Бундеслига ведет переговоры о предоставлении финансирования со стороны.
31 марта было приостановлено проведение матчей в Бундеслиге и Бундеслиге 2 как минимум до 30 апреля 2020 года.
По последим данным в Германии коронавирусной инфекцией заразились более 146 тыс. человек, умерли 4,706 человек.