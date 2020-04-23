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Перенесенный чемпионат Европы по футболу сохранил название Евро-2020

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Чемпионат Европы по футболу сохранит название Евро-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

Данное решение позволит федерации сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу, который впервые состоялся в 1960 году.

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«В связи с переносом Евро-2020 на лето 2021 года и после тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами исполком УЕФА решил, что турнир сохранит прежнее название — Евро-2020», — сказано в сообщении.

Отмечается, что рассматриваются два сценария возобновления сезона. Оба предусматривают старт внутренних соревнований до начала турниров УЕФА. Первый предполагает их параллельное проведение, а второй — окончание внутренних турниров, а затем возобновление турниров УЕФА в августе.

«В идеальном случае, если позволит ситуация с пандемией, приостановленные внутренние соревнования следует доиграть, чтобы футбольные клубы могли пробиться в турниры УЕФА по спортивным принципам и в привычном формате. Если это невозможно, в частности, из-за проблем с календарем, предпочтительно, чтобы отложенные соревнования возобновились в ином формате, который тем не менее позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу», — сказано в сообщении.

22 апреля УЕФА настоятельно рекомендовала федерациям доиграть национальные и кубковые соревнования после завершения пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В частности, Российский футбольный союз (РФС) сначала приостановил все спортивные соревнования по футболу под эгидой организации до 10 апреля, а затем до 31 мая.

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