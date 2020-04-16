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Бухарест и Копенгаген подтвердили намерение провести ЧЕ по футболу в 2021

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Копенгаген и Бухарест подтвердили намерение принять у себя матчи чемпионата Европы по футболу, перенесенного на 2021 год в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщения оргкомитетов.

«Очевидно, что перенос принесет дополнительные расходы и изменение планов подготовки, но здоровье людей и безопасность болельщиков и футболистов гораздо важнее финансовых вопросов. Мэрия Бухареста еще раз заявила о своей способности довести этот сложный проект до конца и продолжит сотрудничество с УЕФА и Федерацией футбола Румынии, чтобы провести матчи ЕВРО на Национальной Арене на высоком уровне», — пишет оргкомитет Бухареста.

Организаторы указали, что вариант отказа от проведения матчей турнира из-за его переноса не рассматривался. По их словам, после «испытаний, которые подкинул человечеству коронавирус», объединение жителей Европы вокруг футбольного чемпионата будет иметь еще большее значение.

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Власти Копенгагена также отправили декларацию о намерении продолжить организацию ЕВРО.

«Это историческая возможность провести финальную часть ЕВРО в Дании, где мы сможем создать большой футбольный праздник. Мы готовы провести четыре матча турнира летом 2021 года, но мы не сможем это сделать без поддержки наших партнеров. Мы довольны этой поддержкой, но нам предстоит еще много работы, и с уверенностью можно будет об этом говорить, когда будет подписано окончательно соглашение», — приводятся в пресс-релизе оргкомитета слова главы Датского футбольного союза Йеспера Мёллера.

Бухарест должен принять три матча группы C с участием сборных Украины и Австрии, а также одну встречу 1/8 финала. Копенгаген, в свою очередь, намерен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, и одну встречу 1/8 финала.

В марте УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В том же месяце на фоне пандемии отменили или отложили многие крупные спортивные соревнования по всему миру, включая ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также летние Олимпийские игры в Токио.

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