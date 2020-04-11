РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи ЧЕ-2020 через год

Российский футбольный союз (РФС) отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций уведомление о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы 2020 года. Первенство перенесено из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

«РФС отправил такое уведомление в УЕФА», — сказали «Интерфаксу» в организации. Города, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу, будут известны в конце апреля.

В середине марта УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы, летние Олимпийские игры в Токио.

По данным Worldometer на 11 апреля, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 1,7 млн человек, 103,5 тыс. пациентов скончались, 382 тыс. выздоровели.