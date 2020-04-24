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«Зенит» опубликовал турнирную таблицу РПЛ с учетом социальной дистанции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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SMM-службы российских футбольных клубов «Зенит» и «Локомотив» обменялись шутками в Twitter 23 апреля.

В аккаунте санкт-петербургской команды появилась картинка с подписью: «Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!»

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На иллюстрации клуб изобразили в виде одетого в строгий костюм мужчины, бегущего с синим плащом Супермена за спиной. В девяти пунктах от него изобразили девушку в красной юбке и зеленом топе с логотипом «Локомотива», у нее за спиной парня в зеленой рубашке и шортах — «Краснодар».

Еще на три шажка позади разместился желтый «Ростов», за ним — конь, повернутый назад, изображающий ЦСКА.

На публикацию отреагировали представители московского «Локомотива».

«А самое главное — сидите дома. Ах да, простите», — приводит RT слова SMM-службы столичного клуба.

23 марта сообщалось, что 15 тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и один руководитель выбрали форварда петербургского клуба «Зенит» Артема Дзюбу лучшим футболистом России в сезоне-2019/20.

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