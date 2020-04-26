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Финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи

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Фото: TASS/PA/Nick Potts
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Финальный матч Кубка Испании по футболу между командами «Реал Сосьедад» и «Атлетико» может быть перенесен из Севильи в другой город. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Изначально матч должен был состояться в Севилье 18 апреля, однако игру отложили из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что игра может состояться 5 августа, но место проведения матча может измениться, пишет «РИА Новости».

Ранее 24 апреля в Испании сообщили о том, что за сутки в стране зафиксировано рекордно низкое количество смертей от коронавируса в течение последнего месяца.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля Испания находится на втором месте по числу заболевших за весь период — там коронавирусом заболели 219 764 человека, умерли 22,5 тыс. пациентов.

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