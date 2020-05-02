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На статую Бекхэма в Лос-Анджелесе надели защитную маску

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Фото: Instagram.com/lagalaxy
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В Соединенных Штатах на статуе английского полузащитника Дэвида Бекхэма появилась защитная маска. Соответствующее фото 1 мая опубликовали представители футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» в Instagram.

Таким образом они призвали болельщиков соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

«Молодец, Дэвид Бекхэм», — подписал свою публикацию клуб.

При этом на самой маске изображены эмблемы «Лос-Анджелес Гэлакси», пишет «Газета.ру».

Дэвид Бекхэм играл за калифорнийский клуб с 2007 по 2012 год. За это время он дважды выигрывал Кубок МЛС и дважды был признан лучшим игроком лиги.

Сама скульптура футболиста появилась около лос-анджелесского стадиона в марте 2019 года.

По данным портала Worldometer на 2 мая, число зараженных коронавирусом в США превысило 1,131 млн человек, число погибших составляет более 65,7 тыс.

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