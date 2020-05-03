В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.

Из-за инцидента селение Ногир осталось без связи.

По словам Битарова, в мире всё еще есть некоторое число людей, которое полагает, что коронавируса нет и опасности также нет. Он указал, что такие люди, к сожалению, есть и в РФ. При этом они переживают, что с помощью вышек связи стандарта 5G их якобы хотят облучить и чипировать.

«Они верят, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать… по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, потом будут чипировать», — цитирует главу республики ТАСС.

Битаров указал, что данную версию ему озвучивали участники несогласованного митинга во Владикавказе. Он с ними спорить не стал, однако теперь эти люди пошли на преступление и сожгли вышку МТС рядом с Ногиром. Жители селения теперь каждый день просят главу региона восстановить связь.

20 апреля во Владикавказе около 2 тыс. человек вышли на несанкционированную акцию. На призыв правоохранителей разойтись некоторые участники акции напали на полицейских. Пострадали 13 сотрудников. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные акции в период эпидемии коронавируса ярчайшим проявлением несознательности.

По состоянию на 2 мая в Северной Осетии выявлено 990 случаев заболевания, шесть человек скончались. Всего в РФ число заболевших превысило 124 тыс., умерли 1,2 тыс.