13 силовиков пострадали на несогласованном митинге во Владикавказе

Во время несогласованного митинга во Владикавказе 20 апреля пострадали 13 сотрудников силовых органов. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета по Северной Осетии в среду, 22 апреля.

Дела возбуждены по по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, 20 апреля в центре города состоялась несанкционированная акция, участниками которой стали около 2 тыс. человек. Полицейские предупредили собравшихся о незаконности их действий и потребовали разойтись. Требования были проигнорированы. Во время попытки разгона митинга «неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченным к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД».

21 апреля суд оштрафовал на 75 тыс. рублей призывавшего к митингам во Владикавказе певца Вадима Чельдиева за злоупотребление свободой массовой информации и распространение фейков о коронавирусе. По версии следствия, 6 апреля 38-летний музыкант распространил в социальных сетях две видеозаписи, в которых поставил под сомнение меры, принимаемые правительством республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.