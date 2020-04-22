Прямой эфир

13 силовиков пострадали на несогласованном митинге во Владикавказе

0
Фото: ТАСС/Ольга Смольская
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время несогласованного митинга во Владикавказе 20 апреля пострадали 13 сотрудников силовых органов. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета по Северной Осетии в среду, 22 апреля.

Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии
ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными

Дела возбуждены по по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, 20 апреля в центре города состоялась несанкционированная акция, участниками которой стали около 2 тыс. человек. Полицейские предупредили собравшихся о незаконности их действий и потребовали разойтись. Требования были проигнорированы. Во время попытки разгона митинга «неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченным к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД».

21 апреля суд оштрафовал на 75 тыс. рублей призывавшего к митингам во Владикавказе певца Вадима Чельдиева за злоупотребление свободой массовой информации и распространение фейков о коронавирусе. По версии следствия, 6 апреля 38-летний музыкант распространил в социальных сетях две видеозаписи, в которых поставил под сомнение меры, принимаемые правительством республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации об убивающей коронавирус маске
Во Владикавказе арестован призывавший к массовым акциям местный житель

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020