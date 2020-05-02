Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она подчеркнула, что Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус, так как в этом нет необходимости.

По данным Worldometer на 2 мая, в Белоруссии число случаев коронавируса составляет 15 828. За весь период эпидемии погибли 97 человек, вылечились — 3117 пациента.

Карантин в Белоруссии так и не ввели. Президент этой страны Александр Лукашенко считает, что ограничительные меры не дадут положительного результатa.

ВОЗ рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час.