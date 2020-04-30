Песков прокомментировал митинг во Владикавказе

Несанкционированный митинг в период эпидемии коронавируса и действия режима самоизоляции является ярчайшим проявлением несознательности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие действия представляют угрозу для здоровья окружающих», — подчеркнул представитель Кремля в интервью RTVI, опубликованном 30 апреля.

20 апреля во Владикавказе около 2 тыс. человек вышли на несанкционированную акцию.

Правоохранители призвали собравшихся разойтись, но столкнулись с сопротивлением некоторых граждан, которые в итоге нанесли ранения 13 сотрудникам полиции и Росгвардии.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти…», «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти».

21 апреля суд оштрафовал на 75 тыс. рублей призывавшего к митингам во Владикавказе певца Вадима Чельдиева.