Врач выпал из окна больницы под Воронежем

В Воронежской области врач скорой помощи Новоусманской больницы Александр Шулепов выпал из ее окна. В учреждении он проходил лечение от коронавируса. Об этом 2 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

По официально не подтвержденной информации, медик находится в реанимации с переломом основания черепа.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на данный момент проводится проверка инцидента и устанавливаются обстоятельства случившегося.

При этом региональное управление Следственного комитета также инициировало проверку по факту травмирования врача, пишет ТАСС.

В апреле Шулепов вместе с коллегой опубликовал ролик, в котором рассказал о своем заражении коронавирусом и нехватке средств индивидуальной защиты в медучреждении.

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, которая находилась в реанимации после падения из окна, скончалась.

По состоянию на 2 мая в Воронежской области зафиксировано 565 случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек.

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