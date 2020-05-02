Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Мир
Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс
Спорт
Вирусологи заявили о вероятном срыве Олимпийских игр в Токио в 2021 году
Общество
Врач выпал из окна больницы под Воронежем
Общество
В Москве еще 34 человека скончались от коронавируса
Мир
Пилотажные группы Пентагона совершили полет в честь медиков
Сюжет:

Врач выпал из окна больницы под Воронежем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области врач скорой помощи Новоусманской больницы Александр Шулепов выпал из ее окна. В учреждении он проходил лечение от коронавируса. Об этом 2 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности

По официально не подтвержденной информации, медик находится в реанимации с переломом основания черепа.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на данный момент проводится проверка инцидента и устанавливаются обстоятельства случившегося.

При этом региональное управление Следственного комитета также инициировало проверку по факту травмирования врача, пишет ТАСС.

В апреле Шулепов вместе с коллегой опубликовал ролик, в котором рассказал о своем заражении коронавирусом и нехватке средств индивидуальной защиты в медучреждении.

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, которая находилась в реанимации после падения из окна, скончалась.

По состоянию на 2 мая в Воронежской области зафиксировано 565 случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве еще 34 человека скончались от коронавируса
Российские тесты на коронавирус помогли выявить больных в нескольких странах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020