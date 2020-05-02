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Выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя в Красноярске скончалась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, которая находилась в реанимации после падения из окна, скончалась. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава в субботу, 2 мая.

«1 мая ушла из жизни и.о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Александровна Непомнящая. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало», — сказано в сообщении.

О том, что врач выпала из окна медучреждения, сообщалось 26 апреля. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства происшедшего не раскрываются.

Елена Непомнящая окончила Красноярский государственный медицинский институт. Более 20 лет проработала в системе здравоохранения региона, занимала руководящие должности в структурах по организации медицинской помощи населению.

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