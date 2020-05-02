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Премьер Британии назвал сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Новорожденного сына главы правительства Великобритании Бориса Джонсона назвали Уилфред Лори Николас — имя Николас мальчик получил в честь двух врачей, спасших жизнь премьера после заражения коронавирусом. Об этом написала в субботу, 2 мая, на своей странице в Instagram мать ребенка, невеста премьера Кэрри Саймондс.

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На опубликованной Саймондс фотографии видно, как она держит на руках младенца. Женщина пояснила, что имя Уилфред ребенку дали в честь дедушки премьера, а имя Лори — в честь ее деда.

«Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я переполнена счастьем», — написала Саймондс.

Саймондс родила сына 29 апреля в одной из больниц в Лондоне.

В конце февраля Джонсон и Саймондс объявили о помолвке и о том, что у них будет ребенок.

Для 55-летнего премьера это шестой ребенок. Четверо его детей родились в браке с Мариной Уилер, один — внебрачный от искусствоведа Хелен Макинтайр. Для 31-летней Саймондс это первый ребенок.

Джонсон официально объявил о разводе с Уилер после 25 лет брака в сентябре 2018 года. Причиной расставания стали его измены.

У Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию 26 марта. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его госпитализировали, а позже перевели в реанимацию. 13 апреля стало известно о выздоровлении политика и выписке из больницы.

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