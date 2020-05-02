В Грузии число пациентов с коронавирусом увеличилось до 582 человек

В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 582 человек. Об этом сообщается на сайте по мониторингу заболевания в стране в субботу, 2 мая.

«Подтвержденных случаев коронавируса — 582, среди них выздоровели — 207, скончались — восемь, на карантине находятся 5152 человека. Под медицинским наблюдением в больницах страны находится 551 пациент, граждане Грузии, доставленные из-за границы, — три человека», — сообщается на сайте.

21 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом до 22 мая.

Режим чрезвычайного положения в Грузии впервые объявил премьер-министр республики Георгий Гахария 21 марта. 30 марта на территории страны были введены всеобщий карантин и комендантский час.

По данным Worldometer на 2 мая, в мире зафиксировано свыше 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 234 тыс. человек.

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