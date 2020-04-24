В Грузии учебный процесс не возобновится до сентября

В связи с пандемией COVID-19 учебный процесс в школах страны не возобновится до сентября, заявил в пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Обучение в школах не возобновится до 1 сентября, но академический год объявлен не будет, образовательный процесс проходит нормально», — приводит его слова «Интерфакс».

По данным агентства, учебный процесс в стране прекратили с 3 марта.

По последним данным Worldometer на 24 апреля, в Грузии зафиксирован 431 зараженный коронавирусом COVID-19, из них скончались пятеро, 132 человека вылечились. В стационарах находится 571 пациент, в режиме карантина — 5888 человек.

22 апреля сообщалось, что учебный год в России начнется 1 сентября, а формат обучения будет зависеть от распространения коронавирусной инфекции.

16 апреля стало известно, что вузы в РФ готовятся к вступительным экзаменам и учебному году, несмотря на пандемию. При этом рассматривается несколько вариантов приема студентов.

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