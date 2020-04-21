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Президент Грузии продлила режим ЧП до 22 мая

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Фото: ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 21 апреля, подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом.

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«С целью превенции массового распространения нового коронавируса и избежания опасности жизни и здоровью населения, на основании прошения премьер-министра Грузии и 71-й статьи конституции я издаю приказ о введении чрезвычайного положения на всей территории Грузии», — приводит ТАСС слова Зурабишвили.

Она отметила, что срок действия чрезвычайного положения будет продлен до 22 мая включительно.

Ранее в этот же день правительство Грузии приняло решение о продлении режима ЧП. Советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани заявил, что данное решение властей продиктовано заботой о здоровье граждан и экономике страны.

Режим чрезвычайного положения в Грузии впервые объявил премьер-министр республики Георгий Гахария 21 марта. 30 марта на территории страны были введены всеобщий карантин и комендантский час.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CоV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По данным Worldometer на 21 апреля, в Грузии зафиксировано 408 случаев заражения коронавирусом, 4 пациента скончались, 95 человек выздоровели.

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