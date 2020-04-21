Грузия выдала России трех особо опасных преступников

Грузия выдала России трех граждан, которых обвиняют в совершении преступлений на российской территории. Об этом во вторник, 21 апреля сообщает РЕН ТВ.

Теймур Гарибов, Максим Фатеев и Курбан Омаров, по данным телеканала, были экстрадированы по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Как стало известно, Гарибов с подельником в апреле 2013 года пришли в дом к матери его сожительницы в Петрозаводске. Злоумышленники набросились на женщину пока она спала и задушили ее. Тело убитой они вывезли в лес и сожгли. Сообщается, что обвиняемый в убийстве Гарибов отдал соучастнику за совершение преступления два обручальных кольца.

Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере на территории России. Омарова обвиняют в пособничестве умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

Сообщается, что все фигуранты уголовных дел были объявлены в международный розыск, так как скрылись от правоохранителей в Грузии. Генеральная прокуратура Российской Федерации в августе 2019 года направила грузинским коллегам запросы об их выдаче. Они были удовлетворены.

При этом их эксрадиция была согласована с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

2 апреля сообщалось, что в Краснодарском крае вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Он более 10 лет скрывался в Объединенных Арабских Эмиратах.